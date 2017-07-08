Pazaryeri Temmuz Ayı Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı
Pazaryeri Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın başkanlığında gerçekleştirildi.
Pazaryeri Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın başkanlığında gerçekleştirildi.
Meclis toplantısının ardından açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Tüm kararlarda oy birliğiyle kabul edilmesinde duyarlılık gösteren meclis üyelerime çok teşekkür ediyorum. Alınan kararların ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK