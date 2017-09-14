Pazaryeri Sydv'nin Yardımları

Pazaryeri Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SDYV) ihtiyaç sahiplerine ev yapıyor.



SYDV, evleri oturmaya elverişli olmayan ekonomik durumu kötü vatandaşların evlerini yıkıp yerine betonarme ev yapılması için Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne proje sundu. Kabul edilen proje kapsamında muhtaç vatandaşlara 35-50 metrekare arası evler yapılıyor.



Karaköy köyünde ikamet eden Yaşar Kocaoğlu da proje kapsamında yapımı tamamlanan evini teslim aldı.



Kaymakam Bayram Sağır ve beraberindekiler, Kocaoğlu'na evini teslim ederek güle güle oturması temennisinde bulundu.



Evini teslim alan Kocaoğlu, "Allah devletimizden razı olsun. Çok mutlu ve sevinçliyim." diyerek teşekkür etti.