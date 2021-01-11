Pazaryeri'nin göletlerinde kuraklık nedeniyle su seviyeleri düştü
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Pazaryeri'nin göletlerinde kuraklık nedeniyle su seviyeleri düştü

11.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:02
Pazaryeri'nin göletlerinde kuraklık nedeniyle su seviyeleri düştü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde son günlerde yaşanan kuraklık nedeniyle 8 gölette su seviyelerinin ciddi oranda düştüğü bildirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde son günlerde yaşanan kuraklık nedeniyle 8 gölette su seviyelerinin ciddi oranda düştüğü bildirildi.

Dereköy Sulama Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, AA muhabirine, Bozcaarmut, Küçükelmalı, Büyükelmalı, Günyurdu, Sarnıç, Esere, Dereköy ve Mustafa Eldemir göletlerinde su seviyelerinin aşırı oranda gerilediğini söyledi.

Pazaryeri'nde en kurak kış mevsimlerinden birinin yaşandığını belirten Karakaş, "Mustafa Eldemir Günyurdu Barajı'nda normalinde 26 metre olması gereken su yüksekliği 20 metreye düştü. Bu düşüş yaklaşık doluluk oranının yüzde 40'ına tekabül ediyor. Yani 7 milyon metreküp olması gereken gölet şu an 4 milyon metreküp. Yağmur ve kar yağmasını bekliyoruz. Bu şekil kuraklık olursa önümüzdeki sezonda zorluklar yaşayabiliriz." diye konuştu.

Suyun bilinçli tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Karakaş, "Tüm çiftçilerimizden suyu tasarruflu kullanmalarını istiyoruz. Sulanan arazilerimizde çiftçilerimize damlama ve yağmurlama sulama yapmalarını söylüyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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