Pazaryeri'nin bağımsız Belediye Başkanı Tekin, AK Parti'ye geçecek

30.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:44

Bilecik'e bağlı Pazaryeri ilçesinin bağımsız Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti'ye geçme kararı aldı.

Başkanlığa 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada AK Parti'ye geçme kararıyla ilgili anket yaptırdığını söyledi.

Tekin, kararının desteklendiğini gördüğünü kaydederek, bu destekle AK Parti'ye geçme kararını kamuoyu ile paylaştığını aktardı.

AK Parti Genel Merkezi'nde bir süre önce görüşmeler yaptığını, AK Parti'ye geçmesinin teklif edildiğini anlatan Tekin, "Halkın beni bağımsız olarak belediye başkanı seçtiğini, onlara sormadan böyle bir karar veremeyeceğimi belirterek zaman istedim. İlçeye geldikten sonra ev ev, kahve kahve gezerek, eski siyasilerle, sivil toplum önderleriyle görüşerek, gençlerle bir araya gelerek durumu anlattım. Konuştuğum insanlar bana 'ilçeye hizmet gelecekse geçmen yararlı olur.' dedi." ifadelerini kullandı.

Tekin, anketörler vasıtasıyla bin 200 eve ulaşarak yapılan ankete katılanların yüzde 68'inin AK Parti'ye geçmesi yönünde olumlu görüş bildirdiğini belirterek, "Ben her zaman çoğunluğun sesine kulak vermişimdir. Bu nedenle kısmet olursa 4 Şubat'ta hemşehrilerimle beraber Ankara'ya gideceğim." dedi.

Kaynak: AA