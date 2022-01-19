Pazaryeri'ni Bursa'ya bağlayan Ahı Dağı'nda karla mücadele çalışmaları

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ile Bursa'yı birbirine bağlayan bin 150 rakımlı Ahı dağında etkili yağış sonrası karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdüyor.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ile Bursa'yı birbirine bağlayan bin 150 rakımlı Ahı dağında etkili yağış sonrası karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdüyor.

Pazaryeri'nde dün sabaha karşı başlayan ve halen yağmaya devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Pazaryeri'nin Bursa'ya bağlayan bin 150 rakımlı Ahı dağında ulaşımın aksamaması için gece gündüz çalışıyor. Ekipler, kar küremesinin yanında tuzlama çalışması yaparken, kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştığı görüldü. - BİLECİK

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