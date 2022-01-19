Pazaryeri'ni Bursa'ya bağlayan Ahı Dağı'nda karla mücadele çalışmaları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pazaryeri'ni Bursa'ya bağlayan Ahı Dağı'nda karla mücadele çalışmaları

Pazaryeri'ni Bursa'ya bağlayan Ahı Dağı'nda karla mücadele çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ile Bursa'yı birbirine bağlayan bin 150 rakımlı Ahı dağında etkili yağış sonrası karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdüyor.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ile Bursa'yı birbirine bağlayan bin 150 rakımlı Ahı dağında etkili yağış sonrası karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdüyor.

Pazaryeri'nde dün sabaha karşı başlayan ve halen yağmaya devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Pazaryeri'nin Bursa'ya bağlayan bin 150 rakımlı Ahı dağında ulaşımın aksamaması için gece gündüz çalışıyor. Ekipler, kar küremesinin yanında tuzlama çalışması yaparken, kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştığı görüldü. - BİLECİK

Pazaryeri'ni Bursa'ya bağlayan Ahı Dağı'nda karla mücadele çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bilecik, Bursa, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title