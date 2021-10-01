Pazaryeri'ne yatırım müjdeleri

BİLECİK (İHA) - Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde lise eğitimi almamış ya da eğitimini yarıda bırakmış kızlar için "Nerede kalmıştık" adlı eğitim seferberliği projesinin tanıtım toplantısına katıldı.

Başkan Tekin, tanıtım toplantısına katılmak üzere gittiği Ankara dönüşü bir takım müjdeler verdi. Başkan Tekin Pazaryeri'ndeki kadınlara seslenerek, "Pazaryeri'nde "Nerede kalmıştık" diyen tüm kadınlarımız, ben şahsen sizler için gönüllü rehberiniz olurum" dedi.

"Gelsin yatırımlar, hizmetler"

Başkan Tekin, Pazaryeri için yapılacak yatırımlar ve yeni projeler için görüşme yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile de görüştüğünü anlatarak, "Heyecanımız, gayretimiz Pazaryeri ilçemize sunacağımız yeni hizmetlerden dolayı. Kapılarını sonuna kadar açan değerli büyüklerime ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. Gelsin yatırımlar, hizmetler" diyerek müjdeleyici ifadelere yer verdi.

Öte yandan Başkan Tekin, TOKİ üzerinde çalıştıklarını belirterek, Pazaryeri'ne sevinçli haberler vereceğini söyledi. - BİLECİK

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