Pazaryeri'ne 57 adet çöp konteyneri geldi
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Pazaryeri'ne 57 adet çöp konteyneri geldi

Pazaryeri'ne 57 adet çöp konteyneri geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen 57 adet çöp konteynerleri geldi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen 57 adet çöp konteynerleri geldi.

Pazaryeri Belediyesine ilçenin çeşitli noktalarında kullanılma üzere 5 adet ofis tipi, 16 adet park ve bahçe tipi, 57 adet çöp konteyneri geldi. Güne yeni bir hibe desteği ile başladıklarını ifade eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe gelen 5 adet ofis tipi, 16 adet park ve bahçe tipi, 57 adet 770 litre kapasiteli değeri 150 bin lira olan çöp konteyneri ilçemize hayırlı olsun. Ama bahçeden çıkardığımız ot ve inşaat çöplerimizi konteynerlerimizin içine atmayıp belediyemize bildirirseniz evinize gelip alırız" dedi. - BİLECİK

Pazaryeri'ne 57 adet çöp konteyneri geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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