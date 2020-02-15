Pazaryeri'ndeki su arızası giderildi
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Pazaryeri'ndeki su arızası giderildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen su arızası, belediye ekiplerince kısa sürede giderildi.

15.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:14
Pazaryeri'ndeki su arızası giderildi

'in ilçesinde meydana gelen su arızası, belediye ekiplerince kısa sürede giderildi.


Pazaryeri Çarşı Meydanı'nda yer alan ilçenin büyük bir kısmının su ihtiyacını karşılayan ana su borusunda arıza meydana geldi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için kısa sürede sorunu çözdü. Onarım çalışmaları sırasında bazı mahallelerde su kesintisi uygulanırken, arızanın giderilmesinin ardından ilçeye yeniden su akışı sağlandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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