Pazaryeri'ndeki kadınlardan maske üretimine destek

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan kadınlar, İlçe Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile sürdürülen maske üretimine destek veriyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan kadınlar, İlçe Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile sürdürülen maske üretimine destek veriyor.

İlçede yaşayan kadınlar, Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticiler tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devam ettirilen maske üretimi için kolları sıvayarak dikiş makinelerinin başına geçti.

Yaklaşık 15 gönüllü kadın tarafından günde yaklaşık bin adet üretilen cerrahi maskeler, pazarda ve marketlerde ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılacak.

Halk Eğitim Merkezinde görevli giyim öğretmeni Fatma Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke gelişimine katkı sağlayan kadınların yine ön safta bulunduğunu belirtti.

Maske üretim seferberliği için çalıştıklarını anlatan Durak, şöyle konuştu:

"Burada vatandaşlarımız için maske üretimi yapıyoruz. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda kadınlarımız cephe gerisinde askerlerimize destek verdiği gibi biz de bu zor zamanlarda halkımıza, devletimize destek veriyoruz. Gönüllü olarak, elimizden geldiği kadarını yapıyoruz, günde bin maske üretmek için çalışıyoruz."

Kaynak: AA