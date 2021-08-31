Pazaryeri'nde Zafer Bayramı konvoyu düzenlendi
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Pazaryeri'nde Zafer Bayramı konvoyu düzenlendi

Pazaryeri'nde Zafer Bayramı konvoyu düzenlendi
Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla belediye tarafından araç konvoyu ve meşalelerle gösteri düzenlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla belediye tarafından araç konvoyu ve meşalelerle gösteri düzenlendi.

Belediye önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve gençler meşalelerle yürüdü.

Ardından onlarca araç ile marş ve sirenler eşliğinde ilçe merkezinde tur atıldı.

Konvoyun geçtiği cadde ve sokaklarda vatandaşlar, evlerinin balkonlarından ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Tekin, etkinliğin sonunda tüm vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

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