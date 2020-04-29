Pazaryeri'nde zabıtalardan fırın denetimi Pazaryeri Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırınlarda denetim yaptı.

Pazaryeri Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırınlarda denetim yaptı.

Denetimlerde ramazan pidelerinin gramajı ve fiyatları kontrol edildi.

Pazaryeri Belediyesi Zabıta Amiri Bilal Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada denetimlerde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmadığını ifade ederek, "Hijyen kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunduk, kontrollerimiz devam edecek." dedi.

Kaynak: AA