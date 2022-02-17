Pazaryeri'nde zabıta ekipleri marketlerde KDV denetimi yaptı - Haberler
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Pazaryeri'nde zabıta ekipleri marketlerde KDV denetimi yaptı

AA, İbrahim Öztosun - Güncel
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Pazaryeri'nde zabıta ekipleri marketlerde KDV denetimi yaptı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Zabıta Amirliği ekipleri marketlerde KDV kontrolü yaptı.

PAZARYERİ, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Zabıta Amirliği ekipleri marketlerde KDV kontrolü yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği açıklamasının ardından marketlerde fiyat denetimleri devam ediyor.

Pazaryeri Belediye Zabıta Amirliğince ilçe genelinde gıda ürünü satan işletmelere denetimlerde bulunuldu.

Ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği, raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı ve son kullanma tarihi gibi konulara bakıldı.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda tutanak hazırlanarak Ticaret İl Müdürlüğüne gönderiliyor.

AA / İbrahim Öztosun - Güncel

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