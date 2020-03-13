Pazaryeri'nde yeni tip 'Corona Virüs' tedbirleri Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yeni tip 'Corona Virüs' önlemleri kapsamında başlatılan dezenfekte işlemleri otobüs durakları, tuvaletler, camiler, çocuk parkları, toplu kullanım alanları ve okul girişlerinde ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yeni tip 'Corona Virüs' önlemleri kapsamında başlatılan dezenfekte işlemleri otobüs durakları, tuvaletler, camiler, çocuk parkları, toplu kullanım alanları ve okul girişlerinde ilaçlama çalışmaları yapıldı.



Pazaryeri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçenin belirlenen kalabalık noktalarında ilaçlama yapılırken vatandaşlara da duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.



Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Ülkemizde yeni tip Corona Virüs ile ilgili çok büyük bir tehlike yok ancak biz yine de olası bir tehditten dolayı bu önlemlerimizi aldık. İlçemizde bulunan yolcu bekleme salonları, çocuk parkları, kamu kurum ve kuruluşları ile evlerimize kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Biz Türk milleti olarak zaten hijyen konusunda çok iyiyiz, dilerim alınan tedbirler sayesinde ülkemizi etkisi altına almadan biter gider. İnşallah tüm insanlık rahat bir nefes alır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA