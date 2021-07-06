Pazaryeri'nde yaz spor okulu açılış töreni yapıldı
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Pazaryeri'nde yaz spor okulu açılış töreni yapıldı

Pazaryeri'nde yaz spor okulu açılış töreni yapıldı
Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce yaz spor okulları için açılış töreni düzenlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce yaz spor okulları için açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, devletin her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu ifade ederek, kursiyerlere başarılar diledi.

İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Lütfü Akyüz de sosyalleşmenin ve toplumla iç içe olabilmenin sporla mümkün olacağını belirtti.

15 branşta açılan yaz spor okuluna 391 öğrencinin müracaat ettiği, öncelikle yeterli sayıya ulaşılan atletizm, jimnastik, okçuluk, yüzme, voleybol ve kick boks dallarında kurs açılacağı bildirildi.

Törene, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

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