Pazaryeri'nde yarıyıl karne heyecanı - Haberler
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Pazaryeri'nde yarıyıl karne heyecanı

Pazaryeri'nde yarıyıl karne heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi düzenlenen karne töreniyle tamamladı.

PAZARYERİ, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi düzenlenen karne töreniyle tamamladı.

Pazaryeri İlkokulunda yapılan karne töreni, İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Şube Müdürü, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Düzenlenen programda öğrenciler Nasreddin Hoca'yı tanıdı

Pazaryerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan her ay bir Türk Büyüğünün tanıtıldığı programda öğrenciler Nasreddin Hoca'yı izlediler. Etkinliğin ardından Kaymakam Altay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekinci, öğrencilere karnelerini dağıtarak mutluluklarına ortak oldular. - BİLECİK

Pazaryeri'nde yarıyıl karne heyecanı

Pazaryeri'nde yarıyıl karne heyecanı

Pazaryeri'nde yarıyıl karne heyecanı

Pazaryeri'nde yarıyıl karne heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

milli eğitim bakanlığı, Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, Yerel, Haber

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