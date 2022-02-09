Pazaryeri'nde vefat eden şehit annesinin cenazesi toprağa verildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 2011 yılında Hakkari Çukurca'da teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Asteğmen Bilal Özcan'ın vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı.

Dereköy köyünde, şehit annesi Sadiye Özcan için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Özcan'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Sadiye Özcan'ın eşi Ali Osman Özcan ve yakınları ile Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.