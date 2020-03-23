Pazaryeri'nde Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
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Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Pazaryeri'nde Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

23.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:31
Pazaryeri'nde Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığının Korana virüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağı getirmesiyle Pazaryeri İlçe Kaymakamlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Pazaryeri'ne bağlı köylerde jandarma eşliğinde 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara ihtiyaçları iletilirken, ilçe merkezinde ise Pazaryeri Belediyesi ve Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

"Anonslarla vatandaşlar bilgilendiriliyor"

Pazaryeri Kaymakamlığınca 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokaklara çıkmamaları konusunda uyarılırken Pazaryeri Belediyesi yaptığı anonslarla vatandaşları bilgilendiriyor. Yapılan duyurularda, "Kaymakamlığımızca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktadır. İlçe merkezindeki vatandaşlarımız 0549-6601616 nolu telefon numarası ve Köylerde yaşayan vatandaşlarımız 0533-2148481 Numaralı telefonlardan bizlere ulaşarak ihtiyaçlarını doğrudan bildirebileceklerdir. Ayrıca 112,155,156 numaralı hatlardan da vatandaşlarımızı sağlık başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir" denildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 virüsü nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan eş, dost, akraba ve komşularımızı bu süreçte yalnız bırakmayıp, en azından temel ihtiyaçlarını karşılama durumlarını imkanlarımız dahilin de takip edebilirsek şu günlerin zorluğunda vatandaşlık ve insani görevimizi yerine getirmiş oluruz. Bunun yanında Pazaryeri Belediyesi ve Pazaryeri Kaymakamlığı günün 24 saati hizmetinizde. İlçemizde bu süreci hep birlikte sağlıkla atlatacağımıza inanıyoruz. Konulan kısıtlamalar hepimizin sağlığı için. Tek isteğimiz bu kısıtlamalara uyulması. Bizler bütün ihtiyaçlarınız için 7/24 nöbetteyiz iletişim hattımız 0549-6601616" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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