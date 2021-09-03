Pazaryeri'nde üniversiteli öğrenci sayısı 560'a yükselecek
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Pazaryeri'nde üniversiteli öğrenci sayısı 560'a yükselecek

Pazaryeri'nde üniversiteli öğrenci sayısı 560'a yükselecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçelerinde hizmet veren Meslek Yüksek Okulu'na yeni bölümlerin açılacağı belirterek, "Şükürler olsun yüksek okulumuza yeni bölümler kazandırmak için çalışmalarımızın meyvesini bu gün aldık" dedi.

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçelerinde hizmet veren Meslek Yüksek Okulu'na yeni bölümlerin açılacağı belirterek, "Şükürler olsun yüksek okulumuza yeni bölümler kazandırmak için çalışmalarımızın meyvesini bu gün aldık" dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu'na internet ve ağ teknolojileri ile web tasarım ve kodlama bölümlerinin açılmasını kesinleşti. Bu bölümler ile ilçedeki üniversite öğrenci sayısının 560'a çıkacağını anlatan Başkan Tekin, "Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da birlik, beraberliğimiz çok güzel. Üniversitemizin değerli Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir hocamızın ilçemize desteği çok fazla . Sağ olsun bizi kırmadı yeni bölümlerin açılmasını sağladı . Bunu da Meslek Yüksek Okulu yönetimiyle olan güzel diyaloglarımıza bağlıyoruz. Okulumuza her açılan yeni bölüm ilçemizin yararına olacağı için gerekli olan 40 adet bilgisayarı da Meslek Yüksek okulumuza kazandırmak için kampanya başlattık. 'Yüksek Okuluma Bende Destek Olmak İstiyorum' diyen herkesi 'Sende Destek Ol' bilgisayar desek kampanyasına davet ediyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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