Pazaryeri'nde turizm çalıştayı ve proje bilgilendirme toplantısı yapıldı
AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Turizm Çalıştayı ve Proje Bilgilendirme" toplantısı gerçekleştirildi.
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Turizm Çalıştayı ve Proje Bilgilendirme" toplantısı gerçekleştirildi.
İlçenin turizm merkezi haline getirilmesi amacıyla kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, ekoturizm, alternatif turizm, agro turizm, tatuta turizmi, kamp karavan, doğa ve sağlık turizminin cazibe merkezi haline getirilmesi konuları görüşüldü.
Toplantıya, Kaymakam Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Uygulama Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. İsa İpçioğlu, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Banu Çiçek Güngördü (BEBKA) katıldı.
AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri