Pazaryeri'nde traktör devrilmesi sonucu 1 çiftçi yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
06.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:14
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sarıdayı Köyünde yaşayan İbrahim Dağlı idaresindeki 11 EE 885 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Dağlı'yı Bozüyük Devlet Hastanesine götürdü.
Dağlı, buradaki ilk tedavisinin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA