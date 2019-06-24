Pazaryeri'nde trafik kazası: 1 yaralı

Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kınık köyünde İ.T. idaresindeki 16 CVH plakalı araç, yol kenarında park halindeki 16 U 7859 plakalı araca ve bir bahçenin demir kapısına çarptı.

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü İ.T, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince götürüldüğü Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA