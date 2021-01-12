Pazaryeri'nde "Topraktan Sofralara Kadın Eli" projesinin imza töreni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pazaryeri'nde "Topraktan Sofralara Kadın Eli" projesinin imza töreni

12.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:35
Pazaryeri'nde

(AA) Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde uygulanacak olan "Topraktan Sofralara Kadın Eli" projesinin imza töreni yapıldı.

(AA) Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde uygulanacak olan "Topraktan Sofralara Kadın Eli" projesinin imza töreni yapıldı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile belediye ortaklığında ilçedeki kadın istihdamına yönelik, ilçede yetişen ürünlerin işlenmesi ve katma değer kazandırılması amaçlanarak hazırlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yürütülen projenin makinelerinin alım süreci ve montajı için gerekli ihalenin tamamlanması ile birlikte imzalar atıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda makinelerin temini ve montajını gerçekleştirecek olan firma yetkilisi Mustafa Güneş ile Belediye Başkanı Zekiye Tekin sözleşmeye imza attı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Tekin, önemli bir projeye daha başladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tüketen değil üreten Pazaryeri olma yolunda, üreten çiftçimizi desteklemek, kadın istihdamı oluşturmak ve ilçemizde yetişen ürünlerimizin katma değere kazandırılması adına hazırlamış olduğumuz proje ile ilçemizde yetişen ürünlerimize olduğu kadar üreticilerimize de sahip çıkmayı hedefliyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz toplantı neticesinde konserve fabrikamızın kurulum işlemleri, ihaleyi kazanan firma tarafından en kısa sürede tamamlanması adına imzalarımızı atmış bulunmaktayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlker Başbuğ Nikol Paşinyan Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Merve Boluğur Eser Yenenler
Spor Ozan Tufan Arda Turan İsmail Kartal Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Facebook Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pazaryeri'nde "Topraktan Sofralara Kadın Eli" projesinin imza töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 10:46:16. #1.15#
title