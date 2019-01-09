Pazaryeri'nde Taşımalı Eğitime Kar Tatili

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verilecek.

Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe köylerimizden taşımalı olarak gelen öğrenciler için (okul öncesi, ilkokul, ortaokul) eğitime ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA