Pazaryeri'nde su ürünleri ve balıkçılık denetlemesi

Pazaryeri Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan göletlerde su ürünleri ve balıkçılık denetimleri yapıldı.

Pazaryeri Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan göletlerde su ürünleri ve balıkçılık denetimleri yapıldı.

Günyurdu, Bozcaarmut, Esere ve Büyükelmalı göletlerinde ekipler amatör balıkçıları denetledi.

AA muhabirine açıklama yapan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Serdar Sert, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığının caydırıcılığı sağlanması amacıyla denetim yaptıklarını söyledi.

Sert, yasak olan av aletleriyle av yapanlara ve yasaklara uymayanlara 500 ile bin 700 lira para cezası kesildiğini ve yasak avcılık yapan kişilerin ellerindeki av aletlerine el konulduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN