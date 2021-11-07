Pazaryeri'nde şerbetçi otu üretimiyle ilgili toplantı yapıldı

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen endüstriyel bitki şerbetçi otunun üretimiyle ilgili toplantı düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, 50 yıldır yetiştirilen şerbetçi otunu satın alan firmaların küçülmeye gideceğini beyan ederek, sözleşmeleri dolan 82 üretici ile ilişiklerini kesme kararı ele alındı.

İlçedeki 200 çiftçinin katıldığı toplantıda, bölgede 1750 dekar alanda ekimi yapılan şerbetçi otunun yaklaşık 250 dekarlık alanlık kısmının sökülme kararı görüşüldü.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, şerbetçi otunun üretimiyle ilgili sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Hem üreticilerimizin anlık olan sıkıntılarını gidermek hem de geleceğe yönelik üretimi nasıl artırabileceğimizi konuşmak istedik. Üreticimizin gelirini daha çok artırmak için ileride yeniden bir araya geleceğiz." dedi.

Belediye Başkan Zekiye Tekin ise Kaymakamlık, Belediye ve kooperatifler olarak sıkıntıların giderilmesi, ilçede oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için toplandıklarını dile getirerek, "Her zaman çiftçimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Hasan İphar da şerbetçi otunun üretimiyle ilgili netleşmesi gereken noktalar olduğunu vurgulayarak, "Bu sıkıntı yüzünden belki bazı kapılar kapanacak ama gelecekte daha güzel ve garantili kapıların açılacağını umudunu taşıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ot-Gül Şerbetçiotu Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar da üyelerin sorunları için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.