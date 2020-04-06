Pazaryeri'nde şeffaf siperli maske üretimine başlandı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Başkanı Zekiye Tekin önderliğinde koruyucu şeffaf siperli maske üretimine başlandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Başkanı Zekiye Tekin önderliğinde koruyucu şeffaf siperli maske üretimine başlandı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, ilçede ikamet eden gönüllü hanımlar ile birlikte belediye binası toplantı salonunda siperli maske üretimine başladı. Günde 500 siperli maske üreten gönüllü hanımlar, üretilen siperli maskeleri ilçede hizmet veren sağlık, emniyet, banka ve ilçe esnafına hediye ediyor.

"İlk olarak sağlık çalışanlarına, polis, jandarma, belediye ve banka çalışanlarına dağıtacağız"

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Türkiye'de ve tüm dünyada devam eden Korona virüs salgını dolayısıyla koruyucu tedbirler almaya devam etiklerini belirterek, "Biz de 'Evde kal' çağrısıyla böyle bir çalışma başlattık. Maske üretimine başladık. Ürettiğimiz maskeler, tüm yüz kısmını koruması hem de kolay temizlenmesi bakımında etkili oldu. İlk olarak sağlık çalışanlarına, polis, jandarma, belediye ve banka çalışanlarına dağıtacağız. Üretim arttıkça ilçedeki tüm vatandaşlarımıza dağıtmayı düşünüyoruz. Biz her daim sağlık çalışanlarının yanındayız." dedi.

"Karınca misali bizim de bir katkımız olsun diye düşünüyoruz"

Siperli maske üreten gönüllü hanımlardan Cevriye Kulaklı ise Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 'Korona virüsten korunmak için maske yapacağız' çağrısına destek vermek için geldiklerini belirterek, "Sağlık ve emniyet çalışanlarımız için burada üretim yapıyoruz. Karınca misali bizim de bir katkımız olsun diye düşünüyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA