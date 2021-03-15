Pazaryeri'nde sağlık çalışanlarına başarı belgesi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kaymakamı Berker Çırak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında özveriyle çalışan İlçe Devlet Hastanesi ve Sağlık Grup Başkanlığı çalışanlarına başarı belgesi verdi.

Hastanede düzenlenen törende konuşan Çırak, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığınız iş hiç kolay bir iş değil. Hepinizin ailesi var, çoluk çocuğu var. Pandemi süreci başladığından beri ilçe merkezinde ve köylere aşıya gidiyorsunuz, filyasyon ekiplerimiz görevlerine devam ediyor. Aile hekimlerimiz tüm hastalarını tek tek takip ediyorlar. Çok zor bir dönem geçirdiniz, zaman zaman kendi sağlığınızı tehlikeye attınız. Gösterdiğiniz hizmetlerden dolayı devletim ve ilçe halkım adına sizlere teşekkür ediyorum."

Berker, hazırlanan 23 başarı belgesini, Hastane Müdürü Zafer Arık, Başhekim Dr. Merve Çetin, acil servis ve aile hekimleri ve filyasyon ekiplerine verdi.

Törene, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat ve İl Genel Meclisi Üyesi Alaattin Emral katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN