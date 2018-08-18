Pazaryeri'nde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik Pazaryeri Belediye ekipleri tarafından ilçede restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yapılan restorasyon çalışmaları hakkında açıklamada bulundu. Yalçın, "İlçemizi değiştirmeye ve geliştirmeye devam diyoruz. Geçmişine sahip restorasyonunu yapıyoruz. Son olarak tescilli çamaşırlık binasının restorasyon projesini çizmiş Eskişehir Kültür Varlıkları'na onaylatmıştık. Projenin uygulanmasını Valimiz Tahir Büyükakın'a arz ettik. Emlak Vergileri Kültür Hizmetleri katkı payından belediyemize 250 bin liralık ödeneği uygun görerek bize yardımcı oldu. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey Pazaryerimiz için" dedi. - BİLECİK