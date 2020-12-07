Pazaryeri'nde otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
07.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:36
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Murat Aksoy idaresindeki 16 CPZ 97 plakalı otomobil ile Ali Nergis'in kullandığı 11 RA 941 plakalı tır, Küçükelmalı-Güde köy yolunda çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Ayşe Aksoy yaralandı. Aksoy, 112 Acil Servis ekiplerince Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN