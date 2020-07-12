Pazaryeri'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
12.07.2020 09:33 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:40
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mehmet Y. idaresindeki 26 E 9447 plakalı otomobil, Pazaryeri-Bursa kara yolunun Arapdede Köyü Kavşağı mevkisinde aynı yönde seyreden İsmail K'nin kullandığı 11 AY 627 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail K, 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA