Pazaryeri'nde okullarda tatil öncesi yeni tip koronavirüs semineri Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki tüm okullarda öğrencilere tatil öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki tüm okullarda öğrencilere tatil öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Okullarda eşzamanlı hijyen uygulaması kapsamında, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi işbirliği ile ilçedeki okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik "COVİD-19 ve Kişisel Korunma Yolları" konusunda eğitimler verildi.

Eğitimci, Pazaryeri Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Uz.Dr. Emel Aydın, virüsün çıkışı ve gelişimi hakkında bilgi vererek dikkat edilmesi gereken hususlar ve el yıkama uygulaması hakkında uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA