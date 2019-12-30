Pazaryeri'nde okullar tatil edildi

30.12.2019 23:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 23:45

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.



Pazaryeri'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının gün içinde etkisini arttırması üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitime 1 gün süreyle ara verileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Pazaryeri'nde etkili olan kar yağışı nedeni ile ilçemizde bulunan ilkokul, ortaokul, liseler ve taşımalı eğitim yapılan okullar 31 Aralık günü tatil edilmiştir" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA