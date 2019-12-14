Pazaryeri'nde öğrencilere "Hedef Belirleme Stratejisi" semineri verildi

14.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:59

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Hedef Belirleme Stratejisi" konulu seminer düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezinde lise öğrencileri için düzenlenen seminere, Doç. Dr. Ömer Cem Karacaoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Öğrencilere verimli ders çalışma ve sınav motivasyonu konularında bilgi veren Karacaoğlu, "Zamanın değerinin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Hızlı ve uzun saatler ders yapmak yerine anlayarak ders yapmak daha akılcı olur. Sabah uykudan kalkınca ve akşam yatmadan evvel yapılan ders daha fazla akılda kalır." diye konuştu.

Seminer sonunda İlçe Milli Eğitim müdürü Mahmut Ekinci, Karacaoğlu'na plaket takdim etti.

Kaynak: AA