Pazaryeri'nde öğrencilere gıda güvenliği semineri
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde öğrencilere yönelik gıda güvenliği konulu seminer düzenlendi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde öğrencilere yönelik gıda güvenliği konulu seminer düzenlendi.
Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu'ndaki etkinlikte Tarım ve Orman Bakanlığının 2018-2022 Stratejik Planı'nda yer alan "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek" hedefi doğrultusunda öğrencilere bilgiler verildi.
Ziraat Mühendisi İsmail Turhan ve Veteriner Hekim Emre Özlem, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine güvenilir gıda, hijyen, gıda hijyeni, mikropların gıdalara bulaşma yolları, gıda zehirlenmesi ve israf konularını anlattı.