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Pazaryeri'nde "Namazla Diriliş" konferansı düzenlendi

AA, İbrahim Öztosun - Güncel
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Pazaryeri'nde

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirilen "Namazla Diriliş" başlıklı konferansta, ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut namaz kılmanın önemini anlattı.

PAZARYERİ, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirilen "Namazla Diriliş" başlıklı konferansta, ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut namaz kılmanın önemini anlattı.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen konferans, İlçe Müftüsü Şenol Şahin tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Ortaokul ve lise öğrencilerine seslenen Ahmet Bulut, namazın Allah ile sohbet ve ruhun gıdası olduğunu belirterek, "Maalesef namazın tadını keşfedemedik. İnsan yemeden içmeden yaşar mı? Ruhun gıdası da Kur'an'dır, namazdır. Kalpler Allah'ı zikirle huzur bulur. Namazsız Müslüman, şarjsız telefon gibidir. Allah, bize 24 saat veriyor. Bir saat namaz kılın diyor. Gençler, sizin markanız namaz olsun. Hayatınızın merkezinde namaz olsun." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul ve daire müdürlerinin de katıldığı konferansın sonunda bir öğrenci tarafından Bulut'a çiçek takdim edildi.

AA / İbrahim Öztosun - Güncel

The Revenant, Ahmet Bulut, Pazaryeri, Hisarcık, Güncel, Haberler

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