Pazaryeri'nde maske ve sosyal mesafe denetimi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Kaymakam Berker Çırak başkanlığında Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi.
06.08.2020 15:01 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:04
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Kaymakam Berker Çırak başkanlığında Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi.
Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Ünal, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleriyle birlikte ilçedeki iş yerlerini gezerek maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.
İlçede sürüdürülen denetimlerde, vatandaşlara kurallar hatırlatılarak maskesi olmayanlara maske hediye edildi.
Kaynak: AA