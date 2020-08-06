Pazaryeri'nde maske ve sosyal mesafe denetimi Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Kaymakam Berker Çırak başkanlığında Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Kaymakam Berker Çırak başkanlığında Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi.

Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Ünal, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleriyle birlikte ilçedeki iş yerlerini gezerek maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

İlçede sürüdürülen denetimlerde, vatandaşlara kurallar hatırlatılarak maskesi olmayanlara maske hediye edildi.

Kaynak: AA