Pazaryeri'nde küçükbaş kurbanlıklar elde kaldı
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Pazaryeri'nde küçükbaş kurbanlıklar elde kaldı

Pazaryeri'nde küçükbaş kurbanlıklar elde kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar besicilerin elinde kaldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar besicilerin elinde kaldı.

Arefe gününde çiftçiler kurbanlık hayvanlarını satmak için Pazaryeri ilçesinde kurulan hayvan pazarına getirdi. Geçen yıla göre artan yem maliyetleri nedeniyle ilçede küçükbaş hayvanlar 2 bin ile 3 bin 500 lira arasında satışa çıkarken, bazı çiftçilerin küçükbaş hayvanları elde kaldı. Besiciler, bayram boyunca müşterilerini beklemeye devam edecek. - BİLECİK

Pazaryeri'nde küçükbaş kurbanlıklar elde kaldı
Pazaryeri'nde küçükbaş kurbanlıklar elde kaldı
Pazaryeri'nde küçükbaş kurbanlıklar elde kaldı
Pazaryeri'nde küçükbaş kurbanlıklar elde kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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