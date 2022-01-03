Pazaryeri'nde Köy İçme ve Kullanma Suları Tesisleri Toplantısı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Bozüyük Kaymakamı ve Pazaryeri Kaymakam Vekili Adem Öztürk başkanlığında Köy İçme ve Kullanma Suları Tesisleri Tarife, Bakım Onarım Toplantısı gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi'ndeki toplantıda, İl Özel İdaresi Jeoloji Mühendisi Metin Ceyhan ve Su Kanal İşleri Şefi Hidayet Avcı tarafından köy muhtarlarına bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda, köy içme suyu depolarına sayaç takılması, bakımı onarımının muhtarlarca yapılması, içme suyu bedeli olarak ton başı 3 liradan aşağı olmaması, hane sayısına göre kişi başı tüketim 3 tonu aştığında farklı ücret alınması, kayıp ve kaçakların tespit edilmesi, kaçak kullanım veya bedel ödemeyenler için yasal yolların kullanılması ve icra yoluyla tahsil edilmesi konusunda muhtarlara yetkileri hatırlatıldı.

Ücretler ister elektrik ile isterse cazibe ile su kullanan köylerde değişmeden en az su ve atık su bedeli olarak 1 metreküpü 3 lira olarak belirlendi. Elektrik ile su kullanan köylerde ayrıca gelen elektrik faturasının abonelere ton başına pay edilerek tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri

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