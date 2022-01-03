Pazaryeri'nde Köy İçme ve Kullanma Suları Tesisleri Toplantısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pazaryeri'nde Köy İçme ve Kullanma Suları Tesisleri Toplantısı

Pazaryeri'nde Köy İçme ve Kullanma Suları Tesisleri Toplantısı
AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Bozüyük Kaymakamı ve Pazaryeri Kaymakam Vekili Adem Öztürk başkanlığında Köy İçme ve Kullanma Suları Tesisleri Tarife, Bakım Onarım Toplantısı gerçekleştirildi.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Bozüyük Kaymakamı ve Pazaryeri Kaymakam Vekili Adem Öztürk başkanlığında Köy İçme ve Kullanma Suları Tesisleri Tarife, Bakım Onarım Toplantısı gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi'ndeki toplantıda, İl Özel İdaresi Jeoloji Mühendisi Metin Ceyhan ve Su Kanal İşleri Şefi Hidayet Avcı tarafından köy muhtarlarına bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda, köy içme suyu depolarına sayaç takılması, bakımı onarımının muhtarlarca yapılması, içme suyu bedeli olarak ton başı 3 liradan aşağı olmaması, hane sayısına göre kişi başı tüketim 3 tonu aştığında farklı ücret alınması, kayıp ve kaçakların tespit edilmesi, kaçak kullanım veya bedel ödemeyenler için yasal yolların kullanılması ve icra yoluyla tahsil edilmesi konusunda muhtarlara yetkileri hatırlatıldı.

Ücretler ister elektrik ile isterse cazibe ile su kullanan köylerde değişmeden en az su ve atık su bedeli olarak 1 metreküpü 3 lira olarak belirlendi. Elektrik ile su kullanan köylerde ayrıca gelen elektrik faturasının abonelere ton başına pay edilerek tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

Yarın Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de 12 saatlik su kesintisi yaşanacak

Yarın Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de 12 saatlik su kesintisi yaşanacak

 Meriç Nehri'nde taşkın alarmı! Köy halkı tarım arazilerinde kayıkla geziyor

Meriç Nehri'nde taşkın alarmı! Köy halkı tarım arazilerinde kayıkla geziyor

AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title