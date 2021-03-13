Pazaryeri'nde konovirüs denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pazaryeri'nde konovirüs denetimi

13.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:15
Pazaryeri'nde konovirüs denetimi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 'Haftalık Tematik Denetim Genelgesi' kapsamında denetim yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 'Haftalık Tematik Denetim Genelgesi' kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, Pazaryeri Kaymakamlığı dinamik denetim ekiplerince kahvehane, restoran, kafe, berber, düğün/nikah salonu ve pazar yerleri gibi birçok iş yerleri ile halka açık alanlarda bulunan vatandaşların kurallara uyup, uymadığı yerinde denetlendi. Denetim hakkında Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarımız; salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşme için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız" denildi. - BİLECİK

Pazaryeri'nde konovirüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Hakan Yılmaz Hakan Taşıyan
Spor Caner Erkin Ali Şansalan Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pazaryeri'nde konovirüs denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 12:16:27. #1.14#
title