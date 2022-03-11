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Pazaryeri'nde kar yağışı etkili oluyor

AA - İbrahim Öztosun - Güncel
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Pazaryeri'nde kar yağışı etkili oluyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı zaman zaman etkili oluyor.

PAZARYERİ, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı zaman zaman etkili oluyor.

İlçe merkezinde iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı.

Zaman zaman etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede seyrine doyum olmayan görüntüler de ortaya çıkıyor.

Belediye ve özel idare ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan ilçe genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığı ifade edildi.

AA / İbrahim Öztosun - Güncel

Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, kar, Güncel, Haberler

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