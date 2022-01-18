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Pazaryeri'nde kar yağışı etkili oluyor

Pazaryeri'nde kar yağışı etkili oluyor
AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

İlçede sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 15, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

Pazaryeri Belediyesi karla mücadele ekipleri ana arterlerde ve sokaklarda kapanın yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kar dolayısıyla kapanan yüksek rakımlı Bozcaarmut, Sarıdayı, Güde, Dülgeroğlu, Esemen köy yollarında İl Özel idaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri

Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, kar, Güncel, Haber

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