Pazaryeri'nde kan bağışı kampanyası

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde Eskişehir Kızılay Kan Merkezince organize edilen kampanya kapsamında vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Eskişehir Kızılay Kan Merkezi Sorumlusu Dr. Emre Kalaycı, yaptığı açıklamada, "Periyodik aralıklarla vatandaşlarımız kan bağışında bulunuyor. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Bu nedenle 18-65 yaş arası sağlıklı kan verebilecek kişilerin bağış yapmasını bekliyoruz. Kan bağışında bulunmak, insancıl ve onurlu bir davranıştır." ifadelerini kullandı.

Kan bağışı kampanyasında 40 ünite kan toplandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun