Pazaryeri'nde kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
18.03.2021 08:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 08:46
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bahattin Şeker Caddesi'nde, Bozüyük istikametine giden Emin K. idaresindeki 11 DB 826 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Melih D'nin kullandığı 11 EH 127 plakalı otomobil çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Melih D'nin ağır yaralandığı kazayı, kamyonet sürücüsü Emin K. hafif sıyrıklarla atlattı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN