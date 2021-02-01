Pazaryeri'nde kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı
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Pazaryeri'nde kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı

01.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:30
Pazaryeri'nde kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Bilecik'in Pazaryer ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'in Pazaryer ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ve Pazaryeri Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşdere ve Bahçesultan köyleri arasındaki iletişim hattı kablolarının iki kez çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 20 günlük teknik ve fiziki takibin ardından İ.M, R.G. ve S.Ç'yi aynı bölgede suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandıktan sonra sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olay nedeniyle Gümüşdere ve Bahçesultan köylerinde 20 gündür internete erişimin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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