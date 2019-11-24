Pazaryeri'nde kablo hırsızları şüphelileri yakalandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde direklerden kablo çalmaya çalıştığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde direklerden kablo çalmaya çalıştığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.
Jandarma ekipleri, Büyükelmalı köy yolunda telefon direklerinden 2 bin 700 metre kabloyu keserek çalmaya çalıştığı öne sürülen 5 zanlıyı gözaltına aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüphelilerden İ.U, savcının talimatıyla salıverildi.
Bozüyük Adliyesine sevk edilen Ö.B. (40), M.C. (27), M.B. (19) ve K.B. (21) ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.