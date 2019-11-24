Pazaryeri'nde kablo hırsızları şüphelileri yakalandı
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Pazaryeri'nde kablo hırsızları şüphelileri yakalandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde direklerden kablo çalmaya çalıştığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

24.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:22
Pazaryeri'nde kablo hırsızları şüphelileri yakalandı

'in ilçesinde direklerden kablo çalmaya çalıştığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.


Jandarma ekipleri, Büyükelmalı köy yolunda telefon direklerinden 2 bin 700 metre kabloyu keserek çalmaya çalıştığı öne sürülen 5 zanlıyı gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüphelilerden İ.U, savcının talimatıyla salıverildi.

Bozüyük Adliyesine sevk edilen Ö.B. (40), M.C. (27), M.B. (19) ve K.B. (21) ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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