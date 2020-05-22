Pazaryeri'nde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İçişleri Bakanlığınca gönderilen yardım kolileri Vefa Sosyal Destek Gruplarınca ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.
22.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:02
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İçişleri Bakanlığınca gönderilen yardım kolileri Vefa Sosyal Destek Gruplarınca ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.
Pazaryeri Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, tespit edilen 450 aileye temel gıda maddelerinin bulunduğu paketleri ulaştırdı.
Kaymakam Berker Çırak'ın nezaretinde gerçekleştirilen çalışma bayram öncesinde tamamlanacak.
Kaynak: AA