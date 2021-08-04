Pazaryeri'nde hububat hasadına başlanıldı
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Pazaryeri'nde hububat hasadına başlanıldı

Pazaryeri'nde hububat hasadına başlanıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 50 bin dekar arazide ekili olan buğday, arpa ve yulaf hasadına başlanıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 50 bin dekar arazide ekili olan buğday, arpa ve yulaf hasadına başlanıldı.

İlçeye bağlı Gümüşdere köyünde buğday ve arpanın biçerdöverlerin tarlalara girmesi ile hasada başlanırken, bahar yağmurlarının buğday ve arpa rekoltesini yükseltmesi bekleniyor. Bilecik'te 120 ile bin 1450 rakım arasında buğday üretimi yapılmakta olduğunu söyleyen İl Müdürü Yoldaş, "Bölgesel olarak değişmesine rağmen ortalama verimin 365-750 kilogram aralığında olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca ilimizde bu sene buğday demonstrasyonları yaptık ve önümüzdeki günlerde tarla günleri düzenleyerek hasatlarını gerçekleştireceğiz. Bu sonuçlara göre üreticilerimizin doğru ve yeni çeşitleri tercih etmesinde yardımcı olacağız. Çiftçilerimizin ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını diler, ofisin açılmasında katkısı olan herkese çiftçimiz adına teşekkür ederim" dedi

Öte yandan İl Müdürlüğü ekiplerince biçerdöver kontrollerini aksatılmadan gerçekleştirildiğini söyleyen Yoldaş, üreticilerimize herhangi bir olumsuzlukta veya sorunda müdürlüklerine bildirmelerini kapılarını her zaman onlara açık olduğunu söyledi.

Öte yandan Adana'dan babası ile birlikte Pazaryeri'ne buğday ve arpa hasadı yapmaya geldiğini belirten 19 yaşındaki Muhammer Buluğ ise, yapılan hasadın çiftçilere hayırlı olmasını diledi. - BİLECİK

Pazaryeri'nde hububat hasadına başlanıldı
Pazaryeri'nde hububat hasadına başlanıldı
Pazaryeri'nde hububat hasadına başlanıldı
Pazaryeri'nde hububat hasadına başlanıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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