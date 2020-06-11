Pazaryeri'nde hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
11.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:09
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.F'nin evinden banka kartını çaldığı ve hesabından para çektiği öne sürülen M.Y'yi, bankamatik kameralarından tespit ederek yakaladı.
Emniyette hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlenen M.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA