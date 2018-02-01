Pazaryeri'nde Halk Meclisi Toplantısı Yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi tarafından, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi Projesi için "Halk Meclisi" Toplantısı düzenlendi.

Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi Salonu'ndaki toplantıda konuyla ilgili açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "2018 yılının ilk Halk Meclisi Toplantısını gerçekleştirdik. Toplantımızda ilçemizde kurulması düşünülen Tarıma Dayalı ihtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni ilçemizin dinamiklerini harekete geçirmek için yapılacakları sorunlarını gelecekteki Pazarcığımızı ve halk meclis üyelerinin isteklerini düşüncelerini ve temennilerini konuştuk. İlçemiz için yararlı bir toplantı olduğu kanaatindeyim. Biz bir ve beraber oldukça inşallah ilçemiz daha güzel olacak. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan diliyorum. Bizlere dualarını desteğini esirgemeyen Pazarcıklı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" dedi. - BİLECİK