Pazaryeri'nde gıda üretimi yapılan iş yerleri denetlendi
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Pazaryeri'nde gıda üretimi yapılan iş yerleri denetlendi

Pazaryeri'nde gıda üretimi yapılan iş yerleri denetlendi
Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, gıda üretimi yapan iş yerleri denetlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, gıda üretimi yapan iş yerleri denetlendi.

Denetimlerde, kasaplardaki genel teknik, hijyen şartları, satılan etlere ait kesim raporu, izlenebilirlik ve soğuk zincir şartlarının uygunluğu kontrol edildi.

Karkas etlerde ise resmi damga kontrolü ile et ve et ürünleri tebliğine uyulmasına ilişkin konularda iş yeri sahipleri bilgilendirildi.

Yetkililer gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla denetimlerin süreceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

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